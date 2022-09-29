Надо учитывать увеличение количества военных РФ, даже несмотря на низкий уровень их подготовки, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что 300 тыс. мобилизованных российских военных, пусть даже с плохой подготовкой, усложнят работу Вооруженным Силам Украины
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Мы выходим на определенный новый этап по формированию угроз и мы понимаем последствия того, что будет происходить с расширением численности российского войска, которое сегодня на территории Украины составляет 160 тыс. личного состава. А мобилизация, даже если там выйдут на показатель 300 тыс.," - это фактически удвоение личного состава. И это надо учитывать, несмотря на все наши понимания, что эти войска могут быть слабо подготовлены, но количество так же мы должны принимать во внимание", - сказал Сергей Згурец.
- Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.
- 28 сентября стало известно, что в Украину стали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для восполнения потерь оккупантов.
- Генштаб также сообщал, что российское руководство отправило в Лиман Донецкой области низкоквалифицированных солдат на 7 танках, два из которых попали в ДТП во время следования.
- Из временно оккупированного Севастополя в Херсонскую область отправили 2000 мобилизованных из Крыма, а военные комиссары получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских войск крымских татар.
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