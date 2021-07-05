"Надо убедить страны-скептики": Джапарова заявила, что 13 членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс

Об этом она сказала на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает Укринформ.

По словам Джапаровой, в Альянсе есть три группы стран по отношению к членству Украины в НАТО. В первую группу она включила государства, которые поддерживают вступление Украины и добавила, что это 13 стран.

"Есть еще и вторая категория стран, которые готовы консолидироваться в случае консенсуса, и третья - это скептики. Мне кажется, что нам надо усилить работу с такими скептиками для того, чтобы убедить эти страны", - сказада она ..

Чиновник отметила, что партнеры в НАТО обращали внимание на отсутствие консолидации общества в Украине по этому вопросу.



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"Это и внутренний процесс, и воля Украинского государства и общества, которое, как вы знаете, тоже до последнего времени не было консолидированное, и только последние 7-8 лет имеем четкие проценты населения", - сказала Джапаров.

По ее словам, другим аспектом является российский фактор.



"Россия шантажирует многие страны, но очень важный и финальный документ последнего саммита четко говорит, что третьи страны не могут влиять на этот трек и волю самого Альянса", - акцентировала заместитель министра.



В Альянсе находятся 30 стран.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово предоставить четкий график вступления Украины в Альянс.