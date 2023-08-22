Надо требовать от государства вкладываться в эту войну и думать о следующих шагах, – Люба Шипович

Об этом волонтер рассказала в программе "Война и волонтеры" ведущей Еспресо.

"Для того чтобы трезво оценивать ситуацию, надо понимать, что есть сейчас. В технологиях мы можем обгонять Россию, но россияне быстро подхватывают и строят серийное производство. Вкладывают огромные деньги, наращивают. К примеру, мы первыми начали применять FPV-дроны, Россия отстала где-то на два-три месяца, но сейчас они уложились и обогнали нас по количеству, – отмечает Люба Шипович.

Она добавила, что Россия также вкладывает огромные ресурсы в противодействие дронам, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гораздо серьезнее, чем наши. Если у нас это какие-то небольшие разработки, которыми государство даже не интересуется, то РФ развивает это безумными темпами.

"На этой неделе очень много было информации об окопных РЭБ против FPV-дронов. Это такой чемодан, называется "Гроза", которые сейчас начали массово завозить на передовую для российских войск. Они на этом чемоданчике сажают все FPV-дроны, которые на них летят. Просто отключая сигнал", – говорит Люба Шипович.

По ее словам, такое устройство РЭБ действует на полтора километра. А чемоданчик можно переносить.

"То есть они открыли, включили – и все дроны попадали. Нам тоже надо с тем что-то думать. Окопный РЭБ уже начал появляться у нас, но их самостоятельно приобрели военные или волонтеры. У нас такого нет массово, а у россиян уже отлажены официальные государственные поставки. Это то, что россияне смогли нарастить за полтора года полномасштабной войны. И они наращивают дальше. Не новость, что они на базе профтехучилищ собирают FPV-дроны и окопные РЭБ. У них это массовая история", - подчеркнула волонтер.

По мнению Любы Шипович, нужно думать, что мы будем делать.

"В России больше дронов дальнего действия, больше малых разведывательных дронов, "мавики" фурами завозят. Я говорила с ребятами в Константиновке. Они как раз вернулись из Клищиевки и рассказывали, что россияне даже не защищают свои "мавики", потому что не переживают за их потерю". Они идут на склад и на место потерянного сразу берут новый Сейчас количество FPV-дронов, по наблюдениям военных, у россиян превышает нашу в три-четыре раза, то есть какие бы у нас ни были инновационные изобретения, но с теми десятками или сотнями штук мы не победим Россию с их сотнями и сотнями тысяч дронов, поэтому нужно думать о большом серийном производстве и вкладываться в долгие контракты, чтобы стимулировать производителей наращивать производство, пока мы говорим, что Украину нужно переводить на военные рельсы, Россия это уже давно сделала. Надо требовать от государства вкладываться в эту войну и думать о следующих шагах, ведь это вопрос нашего выживания", – подытожила Люба Шипович.