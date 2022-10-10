Об этом в эфире Еспресо заявил боец ТРО Егор Фирсов.

"Вспомните, когда мы постоянно просили мир закрыть нам небо. По факту, с европейской технической помощью, но своими силами – самолетами, пилотами закрыли небо, так что ни один самолет не может залететь на территорию любой области. Надо стараться требовать от партнеров оружие и снаряды, чтобы мы могли бить, в том числе и по России, чтобы она чувствовала, что безнаказанности нет", - считает он.

По мнению бойца, россияне должны понимать, что Украина может нанести зеркальный ответный удар.

Что на любой акт преступления, когда их снаряд прилетает в Киев, подобный снаряд прилетит в Белгород, Ростов, Москву и также уничтожит критическую инфраструктуру, чтобы они сидели без света и тепла. Возможно, тогда россияне задумаются, что есть такой зеркальный ответ. . Пока Россия чувствует безнаказанность, это будет продолжаться", - подытожил Фирсов.