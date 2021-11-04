Надо спасать жизни людей - Порошенко призывает немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил депутатов из всех фракций и групп за поддержку закона о закупке кислородных станций
Выступая с трибуны парламента после принятия закона 5460, он призвал жестко контролировать, по каким ценам власти будут покупать кислородные станции, потому что это средства налогоплательщиков. В Европейской Солидарности также призывают немедленно подписать этот закон, чтобы как можно быстрее обеспечить больницы кислородными станциями, об этом пишет пресс-служба партии ЕС.
"За один час, пока в этом зале был Зеленский, умерло 30 украинцев. Умерло из-за бездействия "чемпиона мира по борьбе с коронавирусом" Зеленского. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на "Великое ворование", чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть "Закупаются машины для зеков - для того чтобы бороться с оппозицией. Тратятся средства на что-либо, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает", - констатирует Порошенко.
"Я твердо убежден, что мы должны продолжить эту практику. Потому что когда мы объединяемся, у нас все получается. Очень важно проследить цены, по которым покупаются станции. Я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы" по 20-25 тысяч гривен, власть их покупала по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков", - напомнил Петр Порошенко.
Как известно, "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" потребовала немедленно принять этот закон.
Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций.
Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.
Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.
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