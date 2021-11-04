Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Надо спасать жизни людей - Порошенко призывает немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

Надо спасать жизни людей - Порошенко призывает немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

4 ноября, 2021 четверг
13:19
Новости Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил депутатов из всех фракций и групп за поддержку закона о закупке кислородных станций

Выступая с трибуны парламента после принятия закона 5460, он призвал жестко контролировать, по каким ценам власти будут покупать кислородные станции, потому что это средства налогоплательщиков. В Европейской Солидарности также призывают немедленно подписать этот закон, чтобы как можно быстрее обеспечить больницы кислородными станциями, об этом пишет пресс-служба партии ЕС.

"За один час, пока в этом зале был Зеленский, умерло 30 украинцев. Умерло из-за бездействия "чемпиона мира по борьбе с коронавирусом" Зеленского. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на "Великое ворование", чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть "Закупаются машины для зеков - для того чтобы бороться с оппозицией. Тратятся средства на что-либо, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает", - констатирует Порошенко.

"Я твердо убежден, что мы должны продолжить эту практику. Потому что когда мы объединяемся, у нас все получается. Очень важно проследить цены, по которым покупаются станции. Я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы" по 20-25 тысяч гривен, власть их покупала по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков", - напомнил Петр Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" потребовала немедленно принять этот закон.

Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

Читайте также:
Ірина Борзова
3 ноября, 2021 среда
Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
"Шахтар"
4 ноября, 2021 четверг
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения от "Реала"
Владислав Сіренко
3 ноября, 2021 среда
Экс-тренер Усика спрогнозировал, как сложится бой чемпиона с непобедимым украинцем
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.14
    Покупка 26.14
    Продажа 26.36
  • EUR
    Покупка 30.14
    Продажа 30.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
4 ноября
15:10
Корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море, в России заявили об отслеживании его маневров
15:02
Место Верещук в Раде займет юрист Кострийчук
15:01
Усик рассказал, какой бой считает лучшим в карьере
14:48
ПриватБанк
ПриватБанк запустил услугу мгновенных переводов из Европы в Украину
14:43
Выборы мэра Харькова: ОПОРА нашла разногласия в пользу Терехова еще на 30 участках
14:36
Виталий Кличко
Кличко о ситуации с COVID-19 в Киеве: заполнены 70% коек с кислородом
14:33
Украинский форвард Зозуля забил дебютный гол за новую команду в Испании
14:23
таблетки Merck
Британия первой в мире одобрила таблетки Merck от коронавируса
13:58
Pfizer
Украинцы смогут покупать акции ряда компаний: среди них Pfizer и Walt Disney
13:56
Виталий Портников: российские войска - это всегда сигнал
13:48
Ирина Верещук
Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции
13:47
Юлия Свириденко
Рада назначила экс-замглавы ОПУ Свириденко первым вице-премьером-министром экономики
13:46
Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины
13:40
Супругу Семенченко вызвали на допрос из-за дела о "хищении" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс"
13:30
вакцина
Вакцина ВПЧ может предотвращать рак шейки матки в 90% случаев
13:23
хакер
СБУ установила хакеров ФСБ: они осуществили более 5 тыс. кибератак на госорганы Украины
12:45
"Шахтер" - "Реал"
Лига чемпионов: Какие результаты спасут "Динамо" и "Шахтер" от вылета из еврокубков
12:22
В Днепропетровской области на взяточничестве разоблачили 11 полицейских
12:20
больница COVID
Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц
12:12
PR
Cosmolot: откуда берутся игры в онлайн-казино?
12:03
"Динамо" - "Барселона"
Украина продолжает преследовать Россию в таблице коэффициентов УЕФА
11:56
НБУ
НБУ предлагает установить требования к киберзащите в банках
11:45
стена на границе
Польша построит укрепление на границе с Беларусью: выделили €350 млн
11:38
"Принимали" решение от имени судьи: в Луганской области на махинациях разоблачили злоумышленников
11:33
Лучший боксер мира объяснил, почему именно следующий бой самый важный в его карьере
11:29
ПриватБанк
ПриватБанк приостановит работу всех систем перед Черной пятницей
11:28
"Вы – главный предатель в стране": Лерос с трибуны Рады показал Зеленскому средний палец (фото, видео)
11:06
Алексей Резников
Резникова назначили министром обороны
11:01
Промоутер Джошуа назвал боксерскую категорию, которая сейчас интереснее сверхтяжелого веса
10:55
Укрзализныця
Укрзализныця с декабря повысит зарплату работникам еще на 10%
10:41
В рамках аварийной помощи Украина покупала электроэнергию в Беларуси в три, в четыре раза дороже, - Марунич
10:39
Правительство унифицировало методику утверждения нормативной денежной оценки земли
10:35
Хави впервые прокомментировал возможное назначение тренером "Барселоны"
10:31
Букеровскую премию 2021 года получил писатель из ЮАР
10:28
Олег Попенко
В настоящее время у Украины есть ряд угроз в начале отопительного сезона, в том числе - нехватка угля и газа, - председатель Союза потребителей коммунальных услуг
10:01
В США объявили о бое, в котором определится потенциальный соперник Ломаченко
09:45
ЕБРР
ЕБРР сохранил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году на уровне 3,5%
09:35
Промоутер спрогнозировал финал битвы Усика, Фьюри и Джошуа за "трон" в хевивейте
09:31
портал "Дія"
В "Дии" упростят получение пособия для беременных и рожениц
09:18
карантин
Минздрав расширил "желтую" зону карантина: какие регионы попали
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV