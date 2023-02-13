Надо создавать в Украине армию резерва, – офицер ВСУ Лапин

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.

Он прокомментировал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что "для финализации войны ВСУ необходимо уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов в день"

"Мобилизационный ресурс РФ – 25 млн, если уйдут 10% – это 2,5 млн. У нас где-то 1 млн мобилизованных. Также 3 млн работников находятся в РФ – почему Подоляк не уверен, что их погонят на войну, так же как гонят 700 тыс. таджиков, получивших паспорта РФ", - сказал Лапин.

Офицер ВСУ высказался о возможности победы в этой войне для Украины.

"Я не вижу другого варианта, кроме того, чтобы создавать резервистскую армию из населения Украины. Выдавать оружие, проводить тренинги по пользованию им, готовя население - бронежилеты, каски. Пусть оно дома лежит, но этот натренированный человек знает, что в случае, когда придет время, нужно прибыть в подразделение. Он уже будет с оружием, экипировкой, тревожным чемоданом. Политическая воля президента для создания такой резервистской армии свидетельствовала бы о том, что он ведет нас к победе", - сказал он.