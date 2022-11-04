Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось.

"Кроме как создания международных альянсов, другого пути вооружения нет. Это должна быть украинская сторона и США. Я бы предлагал создавать военно-политические альянсы с компаниями США", - отметил он.

Лось подчеркнул, что, к сожалению, когда пропадает электричество и ведутся обстрелы, мы не можем создавать серьезные ракеты.

"Кроме того, как сейчас создавать при внесении нашего интеллекта совместное вооружение на других территориях и поставлять нам, другого пути я не вижу. Подземные производства мы не успеем сделать", - заметил экс-президент предприятия.