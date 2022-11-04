Надо создавать альянсы с компаниями США по производству вооружения, - экс-глава ГП "Антонов" Лось
Украине нужно строить совместные производства оружия и техники вместе со США за пределами страны и поставлять ее Вооруженным силам
Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось.
"Кроме как создания международных альянсов, другого пути вооружения нет. Это должна быть украинская сторона и США. Я бы предлагал создавать военно-политические альянсы с компаниями США", - отметил он.
Лось подчеркнул, что, к сожалению, когда пропадает электричество и ведутся обстрелы, мы не можем создавать серьезные ракеты.
"Кроме того, как сейчас создавать при внесении нашего интеллекта совместное вооружение на других территориях и поставлять нам, другого пути я не вижу. Подземные производства мы не успеем сделать", - заметил экс-президент предприятия.
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