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Надо снизить потребление горючего: пересадить людей на общественный транспорт, – экономист Несходовский

14 мая, 2022 суббота
11:11
Экономика Илья Несходовский

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что в Украине нужно снизить потребление горючего, а одним из таких шагов является призыв воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом, который не работает надлежащим образом

Экономист высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Потребление горючего можно было бы снизить, если бы люди вместо собственных авто пользовались общественным транспортом. Но мы видим в том же Киеве, что общественный транспорт существенно ограничен, его количество недостаточно, поэтому украинцы выбирают собственные авто. Регулировка цены - это ошибка правительства, которое сейчас создает проблему. Сейчас правительство действует реактивно и не решает проблему горючего стратегически", - отметил Несходовский.

Эксперт объяснил, что власть должна была бы призвать украинцев уменьшить потребление горючего, а правительство действует неэффективно, потому что устанавливает цену на топливо одинаковую как на Востоке Украины, так и на Западе, где ситуация разная.

"Ограничение количества выдачи горючего до 10 л образует очереди: человек видит образование очередей и понимает, что есть дефицит, поэтому люди заправляют и канистры. Все горючее, которое завозится, оно и продается. Поэтому когда власть говорит, что часть горючего они не поставляют на АЗС, чтобы накопить, - это не совсем так. Сейчас есть много возможностей, чтобы внутри страны уменьшить потребление горючего - призвать людей воздержаться от поездок, если они не являются неотложными. Но власть сконцентрировала внимание на том, что нужно удовлетворить соответствующий спрос, регулирует цену, не понимая, что ситуация на Востоке страны отличается от ситуации на Западе, логистика например. Но мы устанавливаем одну цену", - заметил Несходовский.

  • У нас возник острый дефицит горючего на АЗС. Чтобы решить проблему, правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что поставщики горючего не рассчитали потенциальное количество клиентов, что и привело к нехватке горючего на украинских АЗС.
  • Министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились о безразрешительном проезде для грузовиков, перевозящих горючее.
  • Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, причем его невозможно будет уничтожить .

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