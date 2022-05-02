"Надо сделать выбор – вы за правду или нет": Зеленский раскритиковал Турцию за планы создания отдельной авиакомпании под российских туристов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для греческого издания EPT News

Зеленский сказал, что Турция, с одной стороны, выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину, а с другой стороны готовит туристические маршруты для россиян.

"Особенно для российского туризма. Мы это тоже видим. И я как президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, я должен сказать, что это невозможно. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю. внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что нужно сделать выбор – за правду или нет", – заявил он.

По данным издания Sabah, в Турции разрабатывают правительственную "дорожную карту" по привлечению туристов из РФ, в частности, обсуждается создание новой авиакомпании, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на курорты.