"Надо сделать выбор – вы за правду или нет": Зеленский раскритиковал Турцию за планы создания отдельной авиакомпании под российских туристов
Президент Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за новые туристические маршруты для жителей РФ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для греческого издания EPT News
Зеленский сказал, что Турция, с одной стороны, выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину, а с другой стороны готовит туристические маршруты для россиян.
"Особенно для российского туризма. Мы это тоже видим. И я как президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, я должен сказать, что это невозможно. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю. внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что нужно сделать выбор – за правду или нет", – заявил он.
- По данным издания Sabah, в Турции разрабатывают правительственную "дорожную карту" по привлечению туристов из РФ, в частности, обсуждается создание новой авиакомпании, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на курорты.
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