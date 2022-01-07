"Надо сделать все": Лукашенко на Рождество заявил о намерении "вернуть Украину в лоно подлинной веры"
В пятницу, 7 января, когда православные восточного обряда празднуют Рождество Христово, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении "вернуть Украину в лоно подлинной веры"
Об этом Лукашенко сказал во время выступления в храме Белорусской православной церкви Московского патриархата, передает БЕЛТА.
При этом Лукашенко назвал расколом предоставление автокефалии Православной церкви Украины.
"Нам нужно сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже в религиозных направлениях такой раскол, который преодолеть будет очень сложно", – сказал Лукашенко.
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Кроме того, он заявил, что Беларуси в 2020 году "хотели поднести автокефалию".
"Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви и т. д. Вы все это знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", – сказал Лукашенко.
- Напомним, ранее у Лукашенко заявили о готовности размещения в Беларуси ядерного оружия из-за якобы "угрозы НАТО" и обнародовали проект изменений в Конституцию - исключение статьи о безъядерном и нейтральном статусе государства.
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