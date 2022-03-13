"Надо сделать больше, чтобы остановить агрессию": Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшую поддержку для Украины

Об этом сообщил Кулеба в Twitter.



"В разговоре с госсекретарем Блинкеном скоординировали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласны с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь РФ к ответственности за ее преступления. Благодарен США за то, что они твердо стоят рядом с народом Украины. Украина победит", – отметил глава МИД.

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