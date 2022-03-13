"Надо сделать больше, чтобы остановить агрессию": Кулеба и Блинкен скоординировали дальнейшую поддержку для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшую поддержку Украины
Об этом сообщил Кулеба в Twitter.
"В разговоре с госсекретарем Блинкеном скоординировали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласны с тем, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь РФ к ответственности за ее преступления. Благодарен США за то, что они твердо стоят рядом с народом Украины. Украина победит", – отметил глава МИД.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное