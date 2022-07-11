Об этом написал старший советник конгресса США Пол Масаро в твиттер.

"Украина должна получить разрешение наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", – отметил он.

Масаро также отметил, что война России показала, "кто станет в защиту демократии, а кто откажется от нее в тот момент, как только понадобится чем-нибудь пожертвовать".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит, что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну России в Украине, и точка зрения Евросоюза пока "не в выигрыше".