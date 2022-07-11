Надо разрешить Украине бить по военным объектам в РФ и в оккупированных Беларуси и Крыму, - старший советник конгресса США Массаро
Украина должна бить по военным объектам там, откуда к ней прилетают ракеты
Об этом написал старший советник конгресса США Пол Масаро в твиттер.
"Украина должна получить разрешение наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", – отметил он.
Масаро также отметил, что война России показала, "кто станет в защиту демократии, а кто откажется от нее в тот момент, как только понадобится чем-нибудь пожертвовать".
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит, что министры иностранных дел G20 имеют разные взгляды на войну России в Украине, и точка зрения Евросоюза пока "не в выигрыше".
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