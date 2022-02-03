Надо разобраться с теми, кто знал об этом видео, ведь могли владеть информацией и в высших кабинетах, - нардеп Костенко о новых деталях ДТП с Трухиным
Нардеп Роман Костенко считает, что видео с камеры полицейского с места ДТП, в котором принимал участие депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин, видели сразу после аварии в кабинетах власти
Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"(Понести ответственность должен, - ред) как минимум господин Трухин - избавиться от своей должности и, в первую очередь, в бюджетном комитете, где он является заместителем. Человек, ведущий себя таким образом, пытается дать взятки, обманул людей, сказав, что несут новую политику. Мы ожидали, что придет новая элита, которая будет строить новый фундамент для политиков, а видим еще хуже, чем было до этого", - отметил Костенко.
Он добавил, что такие люди, как Трухин, дискредитируют нашу политику.
"Далее нужно разобраться с теми, кто знал об этом видео. Я уверен, что о нем знали в высших кабинетах нашего государства и пытались скрыть это. Нужно заниматься настоящими делами, не прикрывать своих, вместо этого власть давит на оппозицию. Это проблема нашего государства", - сказал нардеп.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Впоследствии депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин покинул страну.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали ГБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Трухина из партии .
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поручила начать уголовное производство по Трухину.
- МВД отрицало попытку "слуги" Трухина "договориться" с Монастырским, ГБР заявило, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает реакцию Давида Арахамии и партии "Слуга Народа" на видео с Трухиным.
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