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Надо разобраться с теми, кто знал об этом видео, ведь могли владеть информацией и в высших кабинетах, - нардеп Костенко о новых деталях ДТП с Трухиным

3 февраля, 2022 четверг
19:32
Криминал Роман Костенко

Нардеп Роман Костенко считает, что видео с камеры полицейского с места ДТП, в котором принимал участие депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин, видели сразу после аварии в кабинетах власти

Об этом он сказал в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"(Понести ответственность должен, - ред) как минимум господин Трухин - избавиться от своей должности и, в первую очередь, в бюджетном комитете, где он является заместителем. Человек, ведущий себя таким образом, пытается дать взятки, обманул людей, сказав, что несут новую политику. Мы ожидали, что придет новая элита, которая будет строить новый фундамент для политиков, а видим еще хуже, чем было до этого", - отметил Костенко.

Он добавил, что такие люди, как Трухин, дискредитируют нашу политику.

"Далее нужно разобраться с теми, кто знал об этом видео. Я уверен, что о нем знали в высших кабинетах нашего государства и пытались скрыть это. Нужно заниматься настоящими делами, не прикрывать своих, вместо этого власть давит на оппозицию. Это проблема нашего государства", - сказал нардеп.

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Содержательно с Кристиной Яцкив
Александр Трухин
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