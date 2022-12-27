Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Офицер ВСУ озвучил проблему, возникшую у волонтеров с ввозом квадрокоптеров для военных на линию фронта.



"Надо поехать на таможню и спросить чиновников, почему они запретили нашим волонтерам ввозить квадрокоптеры. Это для того, чтобы войска на передовой были более слепыми? Появились дополнительные требования к дополнительным бумажкам, по которым нужно пройти круги ада, чтобы завезти коптер. Нигде в Европе, нигде в Америке квадрокоптер не считается товаром двойного назначения, а на сегодняшний день наши чиновники, отвечающие за перемещение товаров через границу, выдали циркуляры, через которые волонтер не может привезти квадрокоптер, ведь бред, потому что люди собирают деньги, телеканалы объявляют сбор. средств, все понимают, что это "глаза нашей артиллерии". Мы дожились до того, что во время войны какой-то чиновник каким-то циркуляром будет все урегулировать, а этот чиновник не боится получить уголовное введение от СБУ? Обращаюсь в Службу безопасности: Почему у нас не можно ввозить квадрокоптеры столько, сколько нужно? – подчеркнул вопрос Лапин.

За ноябрь друзья и волонтеры Фонда Slots City направили на нужды армии и гуманитарную помощь 1537050 грн. Кроме помощи в закупке автомобилей, дронов, тепловизоров, дальномеров и другой техники и снаряжения, волонтеры приобрели оборудование для клинической больницы в Киеве

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