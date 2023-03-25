Об этом Андрей Ермак написал в телеграме.

"Нам нужно расширить санкции и предметно подойти к вопросу "прокладок", благодаря которым враг, хоть и с проблемами, но находит возможности получать комплектующие для производства оружия. Это вопрос глобальной безопасности", - написал он.