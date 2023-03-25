Надо расширить санкции против "прокладок" РФ, благодаря которым она производит оружие, - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал расширить санкции против скрытых компаний РФ, благодаря которым она, в частности, покупает составляющие для производства оружия
Об этом Андрей Ермак написал в телеграме.
"Нам нужно расширить санкции и предметно подойти к вопросу "прокладок", благодаря которым враг, хоть и с проблемами, но находит возможности получать комплектующие для производства оружия. Это вопрос глобальной безопасности", - написал он.
- Напомним, в ЕС отметили, что планы конфисковать российские активы, прежде всего государственные, на сумму около 350 миллиардов долларов, беспрецедентны и сложны.
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