Надо проводить "дружескиые турнирчики" между Украиной и Россией, - футболист Ракицкий озадачил новым заявлением
Бывший защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий считает, что украинские и российские команды не нужно разводить при жеребьевках
Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".
Ракицкий негативно отреагировал на информацию, что Украину и Россию разведут при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2022.
"Я наоборот хотел бы, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это нормально", - считает экс-футболист сборной Украины.
Ярослав Ракицкий перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019 года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
Центрбек сыграл более полусотни матчей за сборную Украины. После того как Ракицкий переехал в Россию, его не вызывают в национальную команду.
Контракт 32-летнего Ракицкого рассчитан до лета 2022 года.
- В феврале 2021 года Ракицкий осудил позицию фанов "Динамо", враждебно воспринявших назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.
- 7 мая стало известно, что защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть команду следующим летом.
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