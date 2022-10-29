Надо просто перестать манипулировать

4 ноября пройдет полгода с тех пор, как представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) без каких-либо законных оснований, по собственному усмотрению отключили вещание телеканала "Эспрессо", 5 канала и Прямого в цифровой сети Т2. Не помогли ни длительные и упорные протесты западных союзников Украины, ни электронная петиция о возвращении в цифровой эфир этих телепродуктов, которая 1 июля набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч голосов. От критики обманной "единой информационной политики" отмахнулись и секретарь СНБО Алексей Данилов, и бизнес-омбудсмен Роман Ващук, и президент Владимир Зеленский. Как профессиональный историк я фиксирую эти факты в развитии, поскольку в таком виде они приобретают вес события, а не скоротечных новостей, о которых через неделю уже немногие будут помнить, за исключением разве что профессиональных летописцев.

Здесь следует сказать, что у меня телевизора нет уже несколько десятилетий, – с тех пор, как широкая общественность получила возможность следить за событиями в сети Интернет. "Эспрессо" я смотрю в сервисе YouTube или читаю текстовые материалы коллег на сетевой странице канала и других виртуальных СМИ. Однако, как говорится, случается, что и на мудром черт на Лысую гору ездит. Ну о чертях здесь для красного словечка, а хлопот таки набрался в тот черный понедельник, когда по случаю дня рождения верховной московской крысы Украину обстреляли сотней ракет и одномоментно повредили значительную часть энергосети. Тогда, как помнят мои сограждане и согражданки, произошел частичный блекаут, в частности, за неимением электроэнергии не работали целый день провайдеры сотовой связи и поставщики Интернета.

Современный человек, тем более в таких тревожных обстоятельствах, чувствует себя без новостей очень тревожно и неловко. Определенный выход я нашел (и советую этот вариант другим на будущее) в том, чтобы подсоединить к мобильному телефону проводные наушники, играющие роль радиоантенны, и приступить к поиску радиопередатчика в FM-диапазоне. Понятно, что и у работников радио тоже не было тока, однако у них могут быть автономные генераторы, поэтому надежда побудила настойчиво сканировать радиопространство. И одна станция нашлась. Это была трансляция "единых новостей". Пришлось "есть, что дают".

Те, кто смотрит этот винегрет по собственной непринужденной воле, знают о плохо структурированной смеси военных и официальных новостей и комментариев, призванной успокоить наши сердца и побуждать к безграничной любви и благодарности к правительству и лично президенту за все, что они делают для победы. Вынеся за скобки в уравнении тот факт, что делается это за счет всех налогоплательщиков, в том числе тех, кто не пылает особой приверженностью адептам учителя Голобородька, можно даже согласиться, что в течение короткого времени при экстремальных обстоятельствах такая медийная политика допустима. При одном важном условии, о котором я услышал в тот день в инструкции о том, как вести себя во время бомбардировки или ракетных обстрелов.

Если выход из бомбоубежища единственный, как ославленный эфир новостей, то вред от монополии смертелен. В случае медиа она не так очевидна. Однако сразу сказывается в кризисные моменты.

Поэтому гражданам и гражданкам, оказавшимся в опасности, советовали выбирать такие бомбоубежища, где есть несколько выходов, – на случай разрушения сооружения наверху, что приведет к завалу одного из выходов. Если он единственный, как ославленный эфир новостей, то вред от монополии станет смертельным. В случае медиа вред, подобно радиации или загрязнению среды ядовитыми химикатами, не так очевиден. Однако она сразу сказывается в кризисных моментах.

Итак, в этот "черный понедельник", даже сумев добраться до каких-то цивилизованных сетей информации, я так и не получил реальных новостей. Учитывая критические обстоятельства, вещание логично было бы переструктурировать, скажем, давать каждые 15 или 30 минут расширенные новостные блоки, наиболее актуальные сведения и т.д. Однако создавалось впечатление, что в "Багдаде все спокойно", часовые репортажные программы социальной направленности убаюкивали слушателя, а специалисты чередовались в эфире с дилетантами. Вскоре мы узнали из журналистских расследований, что это в частности также результат превращения производства "единых новостей" в средство мелкой наживы для компаний, связанных с Офисом президента, которые еще и за бюджетные средства безудержно пиарят вполне конкретных персонажей из окружения президента.

Тогда же в цунами информации о российской атаке утонули заявления министра культуры Александра Ткаченко, упорно настаивавшего, что из медиального "бомбоубежища" должен быть только один выход. Мол, многообразие информации обеспечивается тем, что "единые новости" могут транслировать не только допущенные ко всем сетям каналы, но и те, кто из цифровых сетей отключен. И этими анекдотическими разглагольствованиями можно было бы пренебречь, если бы не перспектива очередных блекаутов, отключений электричества и других кризисных ситуаций, что неизбежно заставят нас ограничить информационный рацион к слушанию дилетантских и подхалимских по отношению к власти "единых новостей".

Нам нужно уничтожить много разных карфагенов. Один из первоочередных – разрушение зловещей информационной монополии власти и блокирование ею критического мышления граждан и гражданок.

Нам нужно уничтожить много разных карфагенов. Разумеется, главный расположен на берегах Москвы-реки. Но есть немало меньших, которые мешают магистральной задаче. И одна из первоочередных – разрушение зловещей информационной монополии власти и блокирование ею критического мышления граждан и гражданок. Все просто: верните во все сети всегда отданные Украине каналы, позвольте специалистам реформировать вещание, овладевшее постмедведчуковскими кадрами и пропагандистами из бывшей фирмы господина министра Ткаченко, прислушайтесь к голосу общественности.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлишин – историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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