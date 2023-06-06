Об этом в эфире Еспресо заявил журналист и экс-председатель Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров.

"Надо продолжать продвигать Украину так, чтобы такие мероприятия (День русского языка в ООН, - ред.) было просто стыдно и позорно устраивать. Чтобы любой политик, инициирующий или терпящий что-то похожее - терял на этом репутацию. Эта работа идет усилиями. художников, писателей, продюсеров. Они ежедневно устраивают не просто мероприятия, на которые есть спрос, они устраивают чрезвычайно ценные по высшей художественной мерке, чрезвычайно важные мероприятия", - рассказал он.

Макаров добавил, что мероприятия имеют соответствующую прессу и они сдвигают общественное мнение, прежде всего первого мира.

"На совещании по Шевченковскому комитету президент Зеленский выдал, мне кажется, вполне справедливую формулу - украинская культура и художники, их активность ускоряет предоставление оружия Украине", - подытожил журналист.