Надо привлечь к ответственности всех правоохранителей, покинувших Сумы, Чернигов и Херсон в первые дни российского наступления, - нардеп Синютка
С 2019 года в государственную власть и правоохранительные органы Украины Россия начала снова засылать своих агентов
Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Олег Синютка.
"Хорошо, что сегодня генпрокурор Украины говорит о том, что в органах прокуратуры, государственной власти, полиции и СБУ с 2019 года вернулись кремлевские кроты, которые подрывали и подрывают государство изнутри. Более трех лет коллаборантов засылали в органы государственной власти, прокуратуры. И то, что они во время войны перешли на сторону россиян – это очевидный факт", - отметил он.
По мнению Синютки, каждый, кто пошел на сотрудничество с россиянами, должен за это отвечать.
"Люди, которые в первые дни войны поехали создавать партизанские отряды в Карпаты или поехали организовывать оборону Украины на территорию других государств, точно должны отвечать как не выполнившие свои должностные обязанности. Я не понимаю, почему работники полиции, прокуратуры, СБУ покинули Сумы, Херсон, Чернигов", – добавил нардеп.
Он добавил, что нельзя не поддерживать генпрокурора, когда он говорит о расследовании и привлечении к ответственности.
"Единственное, что удивляет, что если он называет цифру в 600 чиновников, а дела возбуждены против пяти, – это недостаточная эффективность и нужно более тщательно относиться к исполнению своих должностных обязанностей", – подытожил Синютка.
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