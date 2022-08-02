Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Олег Синютка.

"Хорошо, что сегодня генпрокурор Украины говорит о том, что в органах прокуратуры, государственной власти, полиции и СБУ с 2019 года вернулись кремлевские кроты, которые подрывали и подрывают государство изнутри. Более трех лет коллаборантов засылали в органы государственной власти, прокуратуры. И то, что они во время войны перешли на сторону россиян – это очевидный факт", - отметил он.

По мнению Синютки, каждый, кто пошел на сотрудничество с россиянами, должен за это отвечать.

"Люди, которые в первые дни войны поехали создавать партизанские отряды в Карпаты или поехали организовывать оборону Украины на территорию других государств, точно должны отвечать как не выполнившие свои должностные обязанности. Я не понимаю, почему работники полиции, прокуратуры, СБУ покинули Сумы, Херсон, Чернигов", – добавил нардеп.

Он добавил, что нельзя не поддерживать генпрокурора, когда он говорит о расследовании и привлечении к ответственности.

"Единственное, что удивляет, что если он называет цифру в 600 чиновников, а дела возбуждены против пяти, – это недостаточная эффективность и нужно более тщательно относиться к исполнению своих должностных обязанностей", – подытожил Синютка.