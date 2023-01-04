"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем остальным нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев. Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал чрезвычайно актуален", - говорится в обращении.

По словам Зеленского, оборонная помощь партнеров должна помочь в завершении войны с РФ уже в нынешнем году.

"Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил, что провел разговоры с госпожой премьер-министром Дании Фредериксен и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

"Проинформировал об актуальной ситуации на передовой. О том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов. Я услышал сегодня твердую поддержку Украины со стороны Дании, готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии. И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы и международное право, равно как и после 24 февраля", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это во время телефонного разговора Зеленскому пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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