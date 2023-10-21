Надо поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжить поддержку Украины, - заместитель генсека НАТО

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает Digi 24.

"Думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне альянса. 32 страны НАТО вместе со Швецией, я надеюсь, имеют более 1 миллиарда человек и более 50% мирового ВВП. Это значительный ресурс, чтобы внимание не отвлекалось от того, что мы должны делать в поддержку Украины", – сказал Мирча Джоане.

Таким образом, у НАТО есть "конкретные оборонные планы" в контексте, в котором Альянс определил две основные угрозы: "Россия и терроризм", сказал Джоане.

"Нам придется снова собраться, поддержать Израиль, потому что это было государство-агрессор, но так, чтобы избежать эскалации и разжигания общественного мнения, и я убежден, что мы сумеем это сделать спокойно и из терпения", – сказал замгенсека Североатлантического альянса.

Джоане добавил, что "есть такие актеры, как Россия", которым "было бы очень приятно видеть, как Запад, США и мы начинаем распределять наше внимание между происходящим на Востоке и в Восточной Европе, в Украине".

"Этого не произойдет", - сказал замгенсека НАТО. "Мы сможем справиться с этими двумя вызовами, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - добавил Джоан во время интервенции на Digi 24.

Таким образом, тот факт, что новый кризис появляется в другой сфере – такой, как нынешний на Ближнем Востоке, вызванный конфликтом между Израилем и ХАМАС, "не застает НАТО неготовым", сказал Мирча Джоане.