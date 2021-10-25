"Надо понимать, что будем иметь после этого": Данилов о введении визового режима с РФ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался о введении визового режима между Украиной и Россией. Он считает, что надо понимать, что после таких действий будет иметь Украина
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
Данилов отметил, что сейчас Российская Федерация очень агрессивно относится к Украине как к государству.
"Они считают, что Украина - это искусственный проект, который не должен существовать на карте мира, и делают для этого все возможное. Это и ситуация с украинским Крымом, и ситуация, связанная с территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он .
Также секретарь СНБО заявил, что ставил вопрос по поводу использования слова "Донбасс".
"Это прошита двойным смыслом история, и они потом могут и говорят и о" Республике Донбасс "и так далее", - считает он.
По его словам, поддерживать и использовать эти нарративы в своем лексиконе - это не совсем корректная и правильная история.
"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация довольно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию ", - отметил он.
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