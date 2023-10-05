Надо показать Банковой, что в Раде есть люди, стремящиеся, чтобы деньги тратили на оборону, - нардеп Савчук о часе вопросов к правительству

Об этом рассказала народная депутат Украины Оксана Савчук в эфире телеканала "Еспресо".

"Несмотря на то, что сейчас украинское общество к парламенту не имеет доверия, есть люди, которые все понимают и умеют анализировать. Поэтому нужно показать Банковой, что в парламенте стремятся, чтобы деньги тратились на оборону", - отметила Савчук.

На этой неделе, впервые с начала полномасштабного вторжения, час вопросов к правительству возвращается в парламент. А это первое, с чего стоило бы начать правительству и премьер-министру.

"Почему сегодня затянулась дискуссия по поводу законопроектов 1038 и 1037? Казалось бы обычные вещи, это изменение в государственный бюджет, мы делаем это постоянно. Но когда говорится, что нам нужно выделить 300 млрд грн на оборону, а министр говорит, что нам нужно до конца года 211 млрд грн, мы спрашиваем, где еще около 80 млрд. На что пойдут эти средства? Ответа, к сожалению, не получаем", - добавила народная депутат.