"Надо поговорить": Зеленский готов встретиться с президентом Бразилии
Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что ему "надо поговорить" с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой, а также, что он заинтересован во встрече в любом формате
Об этом он заявил во время интервью латиноамериканским СМИ.
Президент подчеркнул, что предлагал своему бразильскому коллеге провести встречу в любом формате и неоднократно приглашал его посетить Украину, в частности, когда Лула да Силва находился с визитом в Европе.
"Потом у меня были на G7 встречи разные. И кто-то говорил, что это мы не нашли времени. Это бред… Что-то там на G7 не сложилось…, но это точно не с нашей стороны", - уточнил Зеленский.
Кроме того, он также подчеркнул, что им с лидером Бразилии "надо поговорить".
Глава государства отметил, что Украина заинтересована, чтобы как можно больше стран поддержали ее или хотя бы не поддерживали Россию, если не готовы поддерживать Украину.
- Напомним, 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить поощрять войну на территории Украины и начать говорить о мире.
- 22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.
- 22 мая лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита Большой семерки в Японии. В Офисе президента Украины объяснили, что встреча не состоялась из-за "несовпадения графиков"
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