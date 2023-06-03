Об этом он заявил во время интервью латиноамериканским СМИ.

Президент подчеркнул, что предлагал своему бразильскому коллеге провести встречу в любом формате и неоднократно приглашал его посетить Украину, в частности, когда Лула да Силва находился с визитом в Европе.

"Потом у меня были на G7 встречи разные. И кто-то говорил, что это мы не нашли времени. Это бред… Что-то там на G7 не сложилось…, но это точно не с нашей стороны", - уточнил Зеленский.

Кроме того, он также подчеркнул, что им с лидером Бразилии "надо поговорить".

Глава государства отметил, что Украина заинтересована, чтобы как можно больше стран поддержали ее или хотя бы не поддерживали Россию, если не готовы поддерживать Украину.