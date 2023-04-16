Надо пересмотреть все разрешения по участкам, где строились храмы УПЦ (МП), - религиовед Филиппович
Надо провести ревизию разрешений на передачу земель, где потом строились церкви – очень много случаев, когда это происходило не в соответствии с законом
Об этом в эфире Еспресо заявила религиовед Людмила Филиппович.
"Надо провести ревизию - пересмотреть все разрешительные документы, которые давало государство на получение земельных участков, где строились храмы. Из-за того, что церковь имела особый статус у президента Януковича - очень много случаев, когда это происходило не в соответствии с законом. Дарилось это право, а его нужно было правильно оформлять. Думаю, что будут претензии - если местные органы власти пойдут законным путем. Посмотрят, что там за соглашения, кем подписаны, сроки действия, соблюдение законов по сохранению памятников. Я знаю, что в Киеве из новопостроенных храмов - только у третьей части есть документы, позволяющие строить и находиться там. Это все нужно привести в соответствие с законодательством. Есть у государства механизмы, позволяющие определить, законно ли находится та или иная организация в пределах государства", - считает она.
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