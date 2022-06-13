Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о приезде Макрона, Шольца и Драги, то следует ожидать российского троянского коня. Поскольку все три политики занимают достаточно пропутинскую политику и пытаются Украине просто впаривать мирный план. Их план может оказаться чрезвычайно отрицательным для Украины и наше государство может остаться без части территорий", – объяснил Давидюк.

Давидюк подчеркнул, что если эти три политика приедут в Киев, чтобы заставить украинские власти уступить свою территорию в пользу России, то их никто слушать не будет.

"Конечно, если они приедут и предложат отдать Путину часть территорий Украины, чтобы сохранить лицо, то их никто слушать не будет. Однако очень важно, что они едут в Украину. Им нужно почувствовать атмосферу страны. Пусть поедут в Бучу и Гуляйполе и посмотрят на бои и зверства россиян. Возможно, тогда они поймут с кем они говорят по несколько часов и кого они защищают. Ведь то, что делает власть этих трех стран выглядит очень ничтожно по отношению к ним самим. Они так боятся потерять лицо Путина, что потеряли собственные", – добавил Давидюк.

12 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от визита Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия.

По информации издания La Stampa, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

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