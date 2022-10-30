Значительная часть безумного выступления Путина – это лай на Запад.

...Запад атакует какие-то российские "традиционные ценности". Запад загнивает и не хочет признать, что лучшее общественное устройство – какая-то новая своеобразная демократия. Запад сопротивляется наступлению нового мирового порядка, где глобальный юг и восток уже якобы играют решающую роль.

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Все это словесные конвульсии массового убийцы, который видит приближение виселицы и готов кланяться во все стороны в надежде собрать хоть какую-то хромую коалицию дегенератов в своем историческом походе против Запада. Но тирании, пусть там во что верят россияне, не способны победить свободный мир ни экономически, ни технологически, ни на поле боя. Весь мир видит ежедневные доказательства в Украине. Поэтому Путину остается только террор и ядерные угрозы.

Тирании, пусть во что верят россияне, не способны победить свободный мир ни экономически, ни технологически, ни на поле боя

Запад должен осознать, что он является главной целью этой войны и дать россиянам понять, что применение оружия массового уничтожения приведет к их немедленному разгрому. Надо забрать у Путина ядерную погремушку, и карета окончательно превратится в тыкву. Рано или поздно это нужно сделать, чтобы устранить террористический режим, прямо заявляющий своей целью победу над Западом. Так же это важно и с точки зрения профилактики для других автократий, наличие в которых ядерного оружия не должно вселять в них опасную веру в собственную безнаказанность.

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Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.

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