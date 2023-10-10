Надо отличать парламентскую дипломатию от поездок некоторых представителей "Слуги Народа" на Мальдивы, - Княжицкий

Об этом он сказал в эфире Эспресо.

"Стефанчук (председатель Верховной Рады Украины – ред.) одним народным депутатам подписывает командировки, другим нет. Хотя закон говорит, что депутаты абсолютно спокойно должны участвовать в парламентской дипломатии. Но надо отличать парламентскую дипломатию от того, что делали некоторые представители "Слуги Народа ", когда ездили на Мальдивы или в Таиланд", - отметил народный избранник.

Николай Княжицкий добавил, что недавно была встреча народных депутатов Украины в Вильнюсе с президентом Литвы, премьер-министром, главой парламента. И весь состав комитета иностранных дел парламента Литвы говорили украинским народным депутатам: "Чего вы здесь сидите? Вы должны быть в США, потому что в конгрессе решается судьба Украины. Вы должны работать с каждым конгрессменом". А мы отвечаем, что нас никто не выпустит в конгресс.

"И здесь возникает проблема. Вот видите, в Израиле возникла угроза и тут же они взялись за создание правительства национального доверия, потому что война - надо всех объединить. Так же должно быть и у нас. И мы должны все объединиться: тот, кто имеет связи в США - должен работать в конгрессе, а у кого из ЕС - в Европарламенте. А у нас депутатов вообще не выпускают за границу. Это значит, что некому работать с конгрессменами, соответственно, конгрессмены не голосуют за помощь Украине. Все очень просто. В этом суть парламентской дипломатии, которая действует повсюду в мире", - объяснил народный депутат Украины.

Княжицкий отметил, что когда приезжают конгрессмены или депутаты Европейского парламента в Верховную Раду, их приглашают в ложу гостей и все им аплодируют.



"А если мы обесцениваем наших парламентариев, наш парламентаризм, нашу демократию, то мы обесцениваем и демократию повсюду в мире. А весь мир это видит и тогда не голосует за помощь Украине. И это имеет страшные последствия для нашей безопасности. Но, к сожалению, некоторые наши должностные лица и чиновники просто не имеют того уровня ответственности соответственно занимаемых должностей. Я бы советовал этим людям подумать не только об инстинкте самосохранения, но и об ответственности за сохранение народа. Все, кто работает в украинской политике, мы должны собраться. Парламентарий должен быть со своими коллегами в других странах и убеждать помогать Украине, также показывать, что мы являемся частью демократического сообщества и чтобы другие парламенты приняли нас в НАТО и ЕС", - резюмировал Николай.

Скандальные дела депутатов с выездом за границу

26 июля СБУ и ДБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом "служебной командировки". Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде. 27 июля Верховная Рада Украины поддержала представление о прекращении депутатских полномочий Юрия Аристова. 28 июля печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову.

3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение. Народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему о подозрении 8 августа. 10 августа, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому, которого подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу во время военного положения