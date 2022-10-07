"Надо освобождать от российской оккупации все земли": Зеленский подписал указ о вопросах Северных территорий Японии

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. "И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо наконец действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой", - говорится в обращении президента Украины.

В указе Зеленского сказано, что Украина подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации.

"Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условия, когда это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля. Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира , что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению того, кто начинает такую войну. Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и чтобы мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам", - подчеркивает президент Украины.

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