Об этом сообщает УНИАН.

"Мы поддерживаем вас, мы на вашей стороне. Мы видим, что происходит. Взгляды всего мира обращены на Украину и на Россию, на происходящее сейчас. Мы не собираемся быть наблюдателями, мы не собираемся молчать. Оставайтесь сильными. Мы солидарны с вами", - обратилась она к украинцам.

Грета подчеркнула, что совершенные Россией преступления в Украине "нужно осуждать", и что мир не должен позволить этому продолжаться.

Издание "Слово и дело" отметило , что во время мероприятия она выступила с речью, посвященной катастрофе на Каховской ГЭС. Тунберг отметила, что люди не должны просто стоять в стороне и смотреть на преступления российских окупантов.

"Не молчите, когда происходят такие ужасные вещи... Глядя на фотографии и слушая все эти истории из Украины, мы все чувствуем себя разбитыми горем. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Нужно быть активными и заявить о своей позиции, чтобы осудить преступления, совершены Россией", – заявил Тунберг.

По словам активистки, экоцид, устроенный Россией, является продолжением неспровоцированного и полномасштабного вторжения страны-оккупанта.

"Конечно, мы думаем об этом экоциде не только потому, что заботимся об окружающей среде, а потому, что заботимся о людях. И происходящее – совершенно ужасно, мы не должны позволить этому повториться снова", – подытожила Тунберг.