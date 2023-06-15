"Надо осудить преступления, совершенные Россией": экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинской акции в Бонне
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в украинской акции под представительством ООН в Бонне и выразила поддержку украинцам на фоне трагедии с уничтожением россиянами Каховской дамбы
Об этом сообщает УНИАН.
"Мы поддерживаем вас, мы на вашей стороне. Мы видим, что происходит. Взгляды всего мира обращены на Украину и на Россию, на происходящее сейчас. Мы не собираемся быть наблюдателями, мы не собираемся молчать. Оставайтесь сильными. Мы солидарны с вами", - обратилась она к украинцам.
Грета подчеркнула, что совершенные Россией преступления в Украине "нужно осуждать", и что мир не должен позволить этому продолжаться.
Издание "Слово и дело" отметило , что во время мероприятия она выступила с речью, посвященной катастрофе на Каховской ГЭС. Тунберг отметила, что люди не должны просто стоять в стороне и смотреть на преступления российских окупантов.
"Не молчите, когда происходят такие ужасные вещи... Глядя на фотографии и слушая все эти истории из Украины, мы все чувствуем себя разбитыми горем. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Нужно быть активными и заявить о своей позиции, чтобы осудить преступления, совершены Россией", – заявил Тунберг.
По словам активистки, экоцид, устроенный Россией, является продолжением неспровоцированного и полномасштабного вторжения страны-оккупанта.
"Конечно, мы думаем об этом экоциде не только потому, что заботимся об окружающей среде, а потому, что заботимся о людях. И происходящее – совершенно ужасно, мы не должны позволить этому повториться снова", – подытожила Тунберг.
- Напомним, Грета Тунберг приняла участие в диалоге Президента Украины с представителями мирового экологического сообщества, в ходе которого прокомментировала подрыв Каховской ГЭС. Она назвала его экоцидом, который является продолжением неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину. И России должно ответить за свои преступления.
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