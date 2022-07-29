Надо остановить российское чудовище: Порошенко призвал мир осудить военное преступление в Оленовке
Петр Порошенко призвал международное сообщество осудить очередное военное преступление Кремля в Оленовке и признать Россию государством-террористом
Об этом пятый президент Украины написал в Facebook.
"Взрыв в подконтрольной России Оленовке, унесший жизни более пятидесяти украинских военнопленных, является очередным ужасным военным преступлением путинского режима, направленным на сокрытие массовых казней и пыток украинских воинов. Это очередное нарушение Женевской конвенции о военнопленных, а также принципов уважения прав человека , международного права и порядка", – написал Порошенко.
"Путинский режим террористический и за преступления против Украины должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул пятый президент.
"Мы призываем наших международных партнеров, включая Группу семи, ЕС, а также политические семьи "Европейской народной партии" и Международного демократического союза жестко осудить последние военные преступления путинского режима, продвигать признание России страной-террористом и способствовать дальнейшему усилению экономических санкций против России, передаче Украине современных танков, боевых самолетов, дальнобойных тяжелых вооружений для успешного контрнаступления и восстановления территориальной целостности Украины. Вместе мы должны остановить российское чудовище!" - подытожил Петр Порошенко.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
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