Надо организовать восстание против этого Совета безопасности ООН: необходима перезагрузка, ведь заменить Россию нельзя, - Климкин

Дипломат высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".



"Весь Совет безопасности ООН можно перезагрузить, но просто заменить Россию невозможно. Ситуация сейчас очень маразматическая: РФ нарушила все что можно в уставе ООН и хвастается тем, что имеет постоянное место в Совбезе", - отметил Климкин.



Экс-министр добавил, что в Совбезе ООН нужно создать коалицию и высказать предложение о перезагрузке.



"Эта коалиция должна сказать, что нам такой Совет безопасности больше не нужен и такая ООН не нужна. Есть же много наших друзей, те же американцы, которым пока этот Совет безопасности выгоден, ведь они имеют право вето. Китаю тоже пока выгодно. Но надо сколотить коалицию с теми, кто не доволен ситуацией в Совбезе и сказать, что мы таких решений больше не признаем. Должно быть восстание против этой ООН, дипломатическое восстание", - заметил Павел Климкин.

Напомним, Павел Климкин также назвал разрушенный россиянами Мариуполь "символом бездействия и импотентности современной ООН " из-за неспособности Организации поспособствовать эвакуации с завода "Азовсталь" мирных жителей и украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что мировая система безопасности закончилась под молчаливое согласие ООН .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 апреля, посетит Анкару. Дальше он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а затем – в Украину.