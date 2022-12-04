Об этом он написал в facebook .

Данилов подчеркнул, что заявление Макрона – "странная логика подковерной дипломатии" и что нельзя игнорировать кровь украинцев на руках Путина.

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с РФ и рукопожатия? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось", - пишет он.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности необходимы миру, а не России, и что лучшим гарантом будет демилитаризация и денуклеаризация РФ.

"Вопрос – гарантировать безопасность миру от т. н. России, а не наоборот. Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризирванная и демилитаризованная т. н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", - заявил Данилов.

Секретарь также подчеркнул, что единственная гарантия для РФ - это "гуманизм европейской судебной системы, где после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь".

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что архитектура безопасности Европы должна включать гарантии для России, в частности – невозможность расширения НАТО.

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