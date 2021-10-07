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"Надо не наступать на грабли": глава инвесткомпании Dragon Capital Фиала назвал главные угрозы экономике Украины

7 октября, 2021 четверг
22:14

Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала назвал главными угрозами для экономики Украины агрессию России, откат реформ и конъюнктуру на внешних рынках

Об этом Фиала рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" .

"С точки зрения инвестора, риском №1 остается Россия. К сожалению, этот риск никуда не девается, Россия будет нам создавать все время какие-то проблемы и держать в напряжении. Вторая проблема - внешняя: может ухудшиться конъюнктура на сырьевых и финансовых рынках. и третье - надо не наступать на грабли и не откатывать реформы", - сказал Фиала.

Примером отката реформ Фиала назвал снижение цен на электричество для населения, а также политизированность назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время глава инвестиционной компании положительно отметил принятие законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

"Но, как мы видим, законы - это одно, а имплементация может быть другой", - добавил Фиала.

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русская агрессия
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