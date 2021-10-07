"Надо не наступать на грабли": глава инвесткомпании Dragon Capital Фиала назвал главные угрозы экономике Украины
Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала назвал главными угрозами для экономики Украины агрессию России, откат реформ и конъюнктуру на внешних рынках
Об этом Фиала рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" .
"С точки зрения инвестора, риском №1 остается Россия. К сожалению, этот риск никуда не девается, Россия будет нам создавать все время какие-то проблемы и держать в напряжении. Вторая проблема - внешняя: может ухудшиться конъюнктура на сырьевых и финансовых рынках. и третье - надо не наступать на грабли и не откатывать реформы", - сказал Фиала.
Примером отката реформ Фиала назвал снижение цен на электричество для населения, а также политизированность назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В то же время глава инвестиционной компании положительно отметил принятие законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
"Но, как мы видим, законы - это одно, а имплементация может быть другой", - добавил Фиала.
- Напомним, ранее Госдеп США призвал Совет судей выполнить закон о Высшем совете правосудия.
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