"Надо не наступать на грабли": глава инвесткомпании Dragon Capital Фиала назвал главные угрозы экономике Украины

Об этом Фиала рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" .



"С точки зрения инвестора, риском №1 остается Россия. К сожалению, этот риск никуда не девается, Россия будет нам создавать все время какие-то проблемы и держать в напряжении. Вторая проблема - внешняя: может ухудшиться конъюнктура на сырьевых и финансовых рынках. и третье - надо не наступать на грабли и не откатывать реформы", - сказал Фиала.



Примером отката реформ Фиала назвал снижение цен на электричество для населения, а также политизированность назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



В то же время глава инвестиционной компании положительно отметил принятие законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.



"Но, как мы видим, законы - это одно, а имплементация может быть другой", - добавил Фиала.

Напомним, ранее Госдеп США призвал Совет судей выполнить закон о Высшем совете правосудия.