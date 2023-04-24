Надо найти механизмы быстрой интеграции Украины в НАТО, - президент Литвы Науседа
Накануне саммита НАТО в Вильнюсе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо найти конкретные механизмы, которые позволят Украине быстро интегрироваться в пространство НАТО
Об этом сообщает Delfi.
"Вместо того чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", - сказал Науседа журналистам.
Также, по его мнению, необходимо отказаться от мышления, будто бы будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса. Науседа подчеркнул, что украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как ни одна армия европейской страны, усилит НАТО.
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Поэтому очень важно, чтобы в саммите НАТО в Вильнюсе нынешним летом принял участие и глава Украины Владимир Зеленский.
"Я думаю, что на пользу всем нам, чтобы президент Зеленский принимал участие в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной", - подчеркнул глава Литвы.
- Напомним, 21 апреля глава министерства обороны ФРГ заявил , что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться только после окончания войны: "Сейчас не время решать это".
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