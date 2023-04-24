Об этом сообщает Delfi.

"Вместо того чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", - сказал Науседа журналистам.

Также, по его мнению, необходимо отказаться от мышления, будто бы будущее членство Украины в НАТО является бременем для Альянса. Науседа подчеркнул, что украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как ни одна армия европейской страны, усилит НАТО.

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Поэтому очень важно, чтобы в саммите НАТО в Вильнюсе нынешним летом принял участие и глава Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что на пользу всем нам, чтобы президент Зеленский принимал участие в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной", - подчеркнул глава Литвы.