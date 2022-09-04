Об этом сообщили в эфире французского телеканала LCI.

Комментируя ситуацию по Запорожской АЭС, Порошенко сказал: "я считаю, что это называется ядерный терроризм. И считаю, что это безумие, поскольку это в 10 раз мощнее Чернобыльской станции. И, следовательно, катастрофа будет в 10 раз страшнее. Может нормальный человек открывать артиллеристский огонь по ядерным реакторам? Именно это делает Путин", - заметил Порошенко.

"Очень важно, чтобы мир сделал все возможное для того, чтобы навсегда у Путина отбить желание использовать ядерные электростанции как инструмент реализации своих целей", - отмечает пятый президент.

Порошенко также призвал не доверять российской пропаганде, обвиняющей Украину в обстрелах ЗАЭС.

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"Мы должны быть защищены от токсичной российской пропаганды. Как можно утверждать, что это Украина, когда Россия напала на Украину. Когда Путин ввел свои войска на территорию Украины, на территорию Запорожской области. Это было направление главного удара России - ЗАЭС и город Энергодар. Представьте себе: они пришли в ваш дом, они разорили ваше жилье, а потом уже вас пытаются в этом обвинить", - возмутился Порошенко.

"Это классический стиль российской пропаганды. Россия – ядерный террорист, и точно должна нести ответственность за эти преступления. Еще раз хочу подчеркнуть, что единственным способом спасения будет депутинизация Европы, депутинизация мира", – резюмирует Порошенко.

3 сентября глава политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире французского телеканала LCI призвал к введению миротворческой миссии ООН на Запорожской АЭС.

3 сентября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к последней внешней линии электропередачи – станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

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