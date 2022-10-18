Надо начинать производство собственной системы ПВО, – нардеп Арьев
Украина не закупила и не подготовила собственные системы противовоздушной обороны - сейчас нужно это делать, потому что западные правительства могут уменьшать военную помощь
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев.
"Приоритетом должно быть ПВО. Нам дадут сейчас, возможно, в следующем году, но информационная кампания России на население стран наших партнеров работает на фоне отсутствия аналогичной со стороны Украины. Мы абсолютно не работаем с аудиторией, которая для нас критически важна", - отметил он.
По мнению нардепа, есть большая вероятность, что правительства будут меняться и помощь станет уменьшаться.
"В это время мы должны подготовиться собственными усилиями к собственной обороне. Надо было разработать давно тактику, еще с того момента, когда Россия закупила иранские дроны. Надо было сразу закупать стрелковые средства ПВО – зенитные комплексы и устанавливать их у ключевых узлов и энергетических и военных. объектов. Еще летом было понятно, что зимой они будут бить по энергообъектам. Они не стали ждать зимы", - сказал Арьев.
Нардеп отметил, что Украина не закупила и не подготовила свои системы ПВО.
"Хотя год назад КБ "Луч" заявил, что за $40 млн. и за 2 года может сделать свою уникальную систему ПВО. Если мы сейчас это не начнем, то окажемся очень в сложной ситуации после того, как теоретически могут измениться правительства на Западе . Нам нужно готовиться именно таким способом, других я не вижу", - подытожил он.
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