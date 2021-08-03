Надо ли делать тест на антитела до и после прививки от COVID-19: объяснение МЗ

Об этом сообщают в Минздраве.



В ведомстве опровергли миф о том, что перед или после прививки надо делать анализ на антитела, чтобы понять, появился ли иммунитет от болезни.



Как отметили в Минздраве, тесты, которыми измеряют уровень антител - не стандартизированы. Лаборатории применяют различные методы исследования, единицы измерения и оборудования. Поэтому такие тесты часто дают крайне неточные результаты.



К тому же, антитела являются не единственным звеном защиты от COVID-19. Существует также клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше. Он не определяется тестом на антитела.



"Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету", - объясняют в Минздраве.



Может быть и наоборот - первая доза вакцины дает высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета.

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