Надо ли делать тест на антитела до и после прививки от COVID-19: объяснение МЗ
Тесты на антитела к SARS-CoV-2 не могут определить, есть ли у человека иммунная защита от него
Об этом сообщают в Минздраве.
В ведомстве опровергли миф о том, что перед или после прививки надо делать анализ на антитела, чтобы понять, появился ли иммунитет от болезни.
Как отметили в Минздраве, тесты, которыми измеряют уровень антител - не стандартизированы. Лаборатории применяют различные методы исследования, единицы измерения и оборудования. Поэтому такие тесты часто дают крайне неточные результаты.
К тому же, антитела являются не единственным звеном защиты от COVID-19. Существует также клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше. Он не определяется тестом на антитела.
"Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету", - объясняют в Минздраве.
Может быть и наоборот - первая доза вакцины дает высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета.
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