Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Мы с военными непосредственно знаем, какой существует уровень коррупции в военкоматах. Моя идея состоит в том, чтобы человек мог официально заплатить за то, чтобы не призываться в армию. Во-первых, эти деньги должны идти в государственный бюджет и работать на нужды ВСУ, чтобы в армию покупалось все необходимое, потому что сейчас эти деньги идут в карманы чиновникам", - заметил военнослужащий ВСУ.

Егор Фирсов добавил, что лучше бы какие-нибудь программисты или бизнесмены заплатили условную сумму, которую определит законодатель, например, в $10 или $20 тыс., чем они будут создавать проблему войску, а потом еще и убегут с поля боя.

"Могут быть опасения, что служить будут только исключительно бедные, но, по моему мнению, это только опасения, потому что на самом деле так и есть. Сейчас все более состоятельные и богатые люди, несущие службу, пришли самостоятельно в подразделения. Я не видел бизнесмена, который пришел служить, потому что получил повестку", - рассказал военный.

Фирсов объяснил, что эта идея ему пришла, когда во Львове какие-то мажоры в авто слушали русскую музыку, и им в наказание вручили повестки.

"Но речь о другом, я убежден, что этих мажоров я не встречу в армии, а вручавшие им повестки сотрудники военкомата купят новенькие автомобили. И чтобы коррупционное движение в военкоматах направить в государственный бюджет, надо этот процесс легализовать", - подчеркнул экс-нардеп Украины.