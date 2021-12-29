Надо использовать качественные механизмы, – нардеп Фриз о санкциях против новых каналов, связанных с Медведчуком
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз считает, что нужно предоставить полномочия Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания по ограничениям каналов, несущих угрозу информационной безопасности
Об этом она заявила в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Мы, как страна, находящаяся фактически в гибридной войне с РФ, должны бы более тщательно относиться к информбезопасности. На самом деле, нужно было бы не использовать механизм санкций СНБО - это возможный вариант, но далеко неидеальный и, скорее всего, он будет не действенным. Нужно было изменять законодательство и предоставлять полномочия Нацсовету по возможности применять соответственно механизмы по отношению к нарушителям или каналам, которые в своих продуктах содержат информационную угрозу для нашего государства", - сказала нардепка.
Она уточнила, что это более длинный путь.
"Очень много шло споров по поводу того, было ли это заседание СНБО. Указ якобы вышел, а заседание перенесли. Так на основании чего был указ? Нужно закрывать такие каналы, но надо использовать качественные механизмы, чтобы не давать возможности их обжаловать или ставить государство в неудобное положение из-за таких решений", - подытожила Фриз.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против каналов "Первый независимый" и UkrLive.
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