Надо информационно работать с людьми, потому что они помогают сеять панику, - политексперт о бездействии власти в подготовке к возможному вторжению РФ
Политэксперт Назар Приходько считает, что власти должны активнее работать в информпространстве на случай возможного вторжения РФ
Об этом он заявил в эфире программы "Итоги" на Эспрессо.TV.
"Буквально через 2 дня мы будем по всей Украине святить фактический наш день Независимости, то есть День Соборности Украины. Это большой день для украинского народа, но это дополнительный маркер злобы для Путина, который вообще не любит какие-либо национальные праздники в любой республике, которая когда-то входила в СССР. Я не сею панику", - сказал Приходько.
Он назвал один из главных аспектов.
"В конце прошлого года в соцсетях, по телевидению, анонсировались учения с использованием сирен. Они ведь так и не были проведены, то есть если сейчас включить сирену боевой тревоги, то люди не будут знать, куда бежать. А где обучение, где инструктаж? Брошюрки от господина Ткаченко мало в данном случае. Покажите сюжет, как собирать аварийный рюкзак, расскажите, что туда должно входить. Расскажите людям, куда бежать в отряды ТРО, где они находятся. Вбросы и бессознательно продолжают помогать панике", - подытожил эксперт.
- Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит собрание командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.
- Российская Федерация почти завершила взимание к границе с Украиной войск, там сейчас более 127 тыс. российских военных.
- 19 января президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне новостей о возможном вторжении РФ. Он призвал не сеять панику.
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