Надо иметь 18 лет и цифровую подпись: Дия проводит тестирование услуги брак онлайн

Об этом сообщил глава мин цифры Михаил Федоров.

"Отныне сможете подать заявление и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония", - пишет чиновник.

И подчеркивает, что раньше необходимо было идти в ЗАГС (Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, - ред.), заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату.

"Упрощаем процедуру, устраняя все бюрократические процессы. Если вам более 18 лет, у вас есть электронная подпись и вторая половина — присоединяйтесь к бета-тесту услуги брак онлайн.

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