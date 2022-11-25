Надо иметь 18 лет и цифровую подпись: Дия проводит тестирование услуги брак онлайн
Дия начинает запись на бета-тест заявления о браке онлайн: вместо нескольких походов в ЗАГС, очереди и горы документов — 10 минут на портале
Об этом сообщил глава мин цифры Михаил Федоров.
"Отныне сможете подать заявление и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония", - пишет чиновник.
И подчеркивает, что раньше необходимо было идти в ЗАГС (Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, - ред.), заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату.
"Упрощаем процедуру, устраняя все бюрократические процессы. Если вам более 18 лет, у вас есть электронная подпись и вторая половина — присоединяйтесь к бета-тесту услуги брак онлайн.
Присоединиться к тестированию можно по этой ссылке ( https://team.diia.gov.ua/ ).
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