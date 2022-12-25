Надо готовиться к затяжной войне, враг будет учить своих людей и наступать, - генерал Кривонос
Россия будет наступать, мобилизовывать и учить своих людей, Украине нужно готовиться к затяжной войне - она не кончится в феврале или марте следующего года
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал ВСУ и экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
"Одна из ошибок последнего полугода - то, что мы в прессе слышим недооценку противника и нам дают информацию, что против нас воюют одни алкоголики и наркоманы. Между тем, чтобы врага уничтожить, мы должны иметь подготовленного, обученного, вооруженного украинского воина, который четко знает, как его уничтожать. 300 тыс. они отмобилизовали и еще способны отмобилизовать и 300 тысяч, и полмиллиона", - отметил он.
По словам Кривоноса, не нужно недооценивать возможности врага.
"Мы увидели, как они четко используют свою тактику заваливания нашей территории своими трупами. На определенных участках это дает результаты, что они не считаясь с потерями, бросают столько живой силы, что у нас или не хватает боеприпасов, или количества оружия, чтобы их уничтожать. Лучше понимать, что враг будет наступать, мобилизовывать и учить своих людей. Нам нужно готовиться к затяжной войне и она не закончится в феврале или марте следующего года", - подытожил генерал.
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