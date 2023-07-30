Надо готовиться к тому, что зимой россияне будут бить по энергетике, - Зеленский

Об этом говорится в видеообращении президента Владимира Зеленского, обнародованном им в воскресенье, 30 июля, после завершения заседания Конгресса местных и региональных властей Украины в Ивано-Франковске.

"Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день продолжается так называемая специальная военная операция, которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России, к ее символическим центрам и военным базам . И это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - отметил глава украинского государства.

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"Но нужно осознавать, что, как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике. По критическим объектам. Сегодня мы обсудили с громадами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", - добавил Зеленский.

В частности, на заседании Конгресса местных и региональных властей обсуждались вопросы подготовки к отопительному периоду в первую очередь в тех городах и регионах Украины, которые больше всего страдают от российских ударов.

"Одесса и наши южные регионы. Харьков. Регионы запада нашего государства. Пограничные северные области. Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас летом и в сентябре были максимально активны во всем, что нужно сделать до холодных месяцев года", - сказал Зеленский.

Россияне ведут разведку

Разведка РФ изучает состояние украинской энергетической инфраструктуры и пытается определить критические энергетические объекты нашей страны, заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны РФ. Они приступили к такой работе", - сказал он.

По словам Скибицкого, враг использует разные виды разведки, в том числе и космическую.

"Цель таких действий россиян – выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему нашего государства", – говорится в заявлении.