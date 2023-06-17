Надо готовиться к очень сложным отношениям между Турцией и США, - эксперт-международник Семиволос
Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, отметил, что ключевая проблема в отношениях Вашингтона и Анкары – самолеты, которые конгресс отказывается давать Турции
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Эксперт-международник дал комментарий о дальнейшем развитии отношений между США и Турцией.
"Сейчас Турция делает паузу после выборов президента. Пришло новое правительство Эрдогана, которому нужно каким-то образом разруливать внутриполитическую и экономическую ситуацию, например стабилизировать лиру. К тому же в большинстве министерств Турции новые руководители, которые сейчас заняты больше расстановкой кадров и наработкой новых вариантов развития. Именно поэтому мы видим определенную паузу", - объяснил директор Центра ближневосточных исследований.
Игорь Семиволос отметил, что, возможно, эта пауза может быть использована американцами, чтобы закрепить очень сложный трек между США и Турцией, чтобы попытаться сдвинуть его с мертвой точки.
"Надо помнить, что ключевая проблема этого трека - самолеты. Конгресс категорически отказывает давать Турции самолеты, потому что они могут быть использованы в Сирии. Также есть еще о чем думать, учитывая позицию Эрдогана по Швеции и другим вопросам в НАТО. Мы видим, что в очередной раз Турция заблокировала решения в Альянсе по наработке общих подходов к российской агрессии. Турция постоянно будет делать какие-то зацепки, поэтому нужно готовиться к очень сложным отношениям между Вашингтоном и Анкарой. Единственное, что может изменить ситуацию - дольнейшее ослабление России, которая для Турции уже не будет представлять такого интереса. Хотя тут я сомневаюсь, что эта опция сработает, потому что ослабленная Россия, возможно, для Турции будет выглядеть еще привлекательнее", - сказал Семиволос.
- 30 мая Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.
- 2 июня президент США Джо Байден считает, что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время.
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