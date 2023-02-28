Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

"Есть надежды, что сможем сделать в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но должны осознавать, что нужно экономить", - отметил он.

Кроме того, Чернышев также отметил как положительный пример ответственное начало этого отопительного сезона в конце октября-начале ноября 2022 года.

Отвечая на вопрос о цене природного газа для населения после 1 апреля, он подчеркнул, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".

В частности, он также сообщил, что частные потребители в вопросе оплаты ведут себя "патриотически и дисциплинированно", хотя уровень оплаты несколько упал. По словам Чернышева, он составляет около 80% "в стабильных регионах".