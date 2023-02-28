"Надо экономить": в Нафтогазе спрогнозировали, когда завершится отопительный сезон
В Нафтогазе считают, что, несмотря на то, что Украина обеспечена достаточными запасами природного газа на отопительный сезон, завершить его хотелось бы как можно раньше с целью экономии этого ресурса.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона.
"Есть надежды, что сможем сделать в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но должны осознавать, что нужно экономить", - отметил он.
Кроме того, Чернышев также отметил как положительный пример ответственное начало этого отопительного сезона в конце октября-начале ноября 2022 года.
Отвечая на вопрос о цене природного газа для населения после 1 апреля, он подчеркнул, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".
В частности, он также сообщил, что частные потребители в вопросе оплаты ведут себя "патриотически и дисциплинированно", хотя уровень оплаты несколько упал. По словам Чернышева, он составляет около 80% "в стабильных регионах".
- Напомним, ранее глава Нафтогаза Алексей Чернышев заявил о договоренности с западными партнерами о дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона 2023 года.
- 1 февраля сообщалось, что поставки газа в Украину профинансируют правительство Норвегии, Нафтогаз закупит его на грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до €188,8 млн.
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