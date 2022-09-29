Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Путин идет как таран. Он не способен на трезвую оценку ситуации. Перед войной мы так же размышляли: пойдет ли Путин на широкомасштабное вторжение? По всем оценкам, он не был готов к этому, но он это сделал. Путин принимает решение не рационально, а эмоционально. Он может также принять решение относительно ядерного оружия", - подчеркнул Огрызко.

По его словам, Путин в пике очередного психоза может прибегнуть к любым действиям.

"И это значит, что нам нужно думать о способах защиты, о консолидации мирового сообщества, надо думать над работой по реальному устранению Путина, иначе мир может быть поставлен на грань ядерной катастрофы. Это вопрос и к нашим союзникам, имеющим силы и средства, чтобы думать над такими сценариями: Путин предлагает себя как объект для уничтожения, потому что такой человек иначе, как террористом, назван быть не может", - подчеркнул Огрызко.

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