Надо добить 1,5 тыс. танков, чтобы оставить РФ без танкового кулака, – эксперт Defense Express Киричевский
Реальная боеспособность российских танков стала очевидна с началом вторжения в Украину
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"По некоторым данным, оккупационные войска сейчас имеют 1,5 тысячи танков в строю. Количество танков на базах сосчитать сложно, хотя бы потому, что РФ заявляла, что у них на складах до войны стояло 10 тыс., а их реальная боеспособность стала очевидной ", – отметил он.
По мнению Киричевского, если бы у россиян хватало боеспособных Т-72, Т-62 массово в бой не пошли бы.
"ОК "Юг" отчитывается, что их уничтожают из "байрактаров" и трофеят. Можем ориентироваться, что 1,5 тысячи - тот показатель, который нужно будет добить, чтобы оставить россиян без их танкового кулака", - подытожил эксперт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное