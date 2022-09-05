Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"По некоторым данным, оккупационные войска сейчас имеют 1,5 тысячи танков в строю. Количество танков на базах сосчитать сложно, хотя бы потому, что РФ заявляла, что у них на складах до войны стояло 10 тыс., а их реальная боеспособность стала очевидной ", – отметил он.

По мнению Киричевского, если бы у россиян хватало боеспособных Т-72, Т-62 массово в бой не пошли бы.

"ОК "Юг" отчитывается, что их уничтожают из "байрактаров" и трофеят. Можем ориентироваться, что 1,5 тысячи - тот показатель, который нужно будет добить, чтобы оставить россиян без их танкового кулака", - подытожил эксперт.