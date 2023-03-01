Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат от "Слуги Народа" Игорь Фрис.

"Те формулировки, которые сегодня обсуждаются в обществе, о том, что политическая ответственность каким-то образом сможет быть реализована. Что люди снова не выберут этих людей и будут помнить. Давайте не забывать, когда начнутся выборы, будет запущен большой механизм влияния на сознание избирателя и смену парадигмы, что люди иногда ошибаются и снова приведут этих людей к власти", - отметил он.

Фрис добавил, что в некоторых законопроектах написано, что если было решение суда о запрете партии и человек был членом политсилы, приведшей войну в наше государство, он априори не может иметь какую-либо политическую историю.

"С этим надо прийти к результату, но есть большая проблема. В Европе давно не было войны и она не помнит о тех людях, которые привели войну. У нас это все сейчас по живому. Поэтому утверждение наших европейских коллег, что ЕСПЧ не оценит соответствующие инициативы и право выбора должно быть оставлено - мы должны иметь возможность с этим поспорить", - подытожил нардеп.