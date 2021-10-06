Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского, - экс-вратарь сборной Украины оценил Петракова
Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов высказал свое мнение относительно невызова Руслана Малиновского в национальную команду
Об этом сообщает FanDay .
Худжамов считает, что надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Руслана Малиновского в сборную Украины.
"Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровых моментах. Он - один из лучших игроков Серии А. И это по версии очень язвительных итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского в сборную именно по игровым качествам. Петраков сознательно на это пошел. Гнуть свою линию - это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной ", - сказал экс-вратарь сборной Украины Рустам Худжамов.
Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Сборная Украины 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговине и Казахстана - по 3.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины , в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского.
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