Надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского, - экс-вратарь сборной Украины оценил Петракова

Об этом сообщает FanDay .



Худжамов считает, что надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Руслана Малиновского в сборную Украины.



"Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровых моментах. Он - один из лучших игроков Серии А. И это по версии очень язвительных итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызвать Малиновского в сборную именно по игровым качествам. Петраков сознательно на это пошел. Гнуть свою линию - это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной ", - сказал экс-вратарь сборной Украины Рустам Худжамов.

Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сборная Украины 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция имеет 12 пунктов и лидирует. У Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговине и Казахстана - по 3.

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